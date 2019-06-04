27% россиян готовы протестовать против падения уровня жизни на улице, 22% - участвовать в политических акциях - опрос

07:12 Источник: Интерфакс

Каждый четвертый россиянин считает вполне возможными массовые выступления населения, а также проведение митингов или забастовок с политическими требованиями, следует из опроса "Левада-центра".

Согласно данным опроса, поступившим в "Интерфакс", 26% респондентов полагают возможным массовое выступление населения в их городе или сельском районе против падения уровня жизни, в защиту своих прав, при этом 27% участников опроса готовы лично принять участие в этих акциях. 69% опрошенных считают подобные акции маловероятными, столько же сограждан не намерены в них участвовать.

Возможность проведения акций с политическими требованиями допустили 24% россиян, готовность принять в них участие выразили 22%. Однако, как и в первом случае, большинство россиян - 71% - считают политические митинги или забастовки маловероятными, и три четверти сограждан - 74% - не намерены в них участвовать, следует из опроса.