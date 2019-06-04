Украинские силовики шесть раз за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР
07:20 04.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения украинских военных шесть раз за прошедшие сутки обстреливали позиции народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили во вторник журналистам в оборонном ведомстве республики.
"Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе, сел Новоалександровка и Голубовское", - приводит слова представителя народной милиции агентство Луганскинформцентр.
По его данным, огонь велся из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Участники подгруппы по безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 7 марта в формате видеоконференции договорились о введении в Донбассе весеннего перемирия. Оно вступило в силу 8 марта с 00:00 по киевскому времени (01:00 мск). Однако украинские силовики нарушили режим прекращения огня спустя пять минут после его вступления в силу.
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