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На российско-кубинской межправкомиссии обсудят сотрудничество в области энергетики

07:48 04.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российско-кубинская межправкомиссия (МПК) по торгово-экономическому и научно- техническому сотрудничеству пройдет во вторник в Москве. Сопредседатели МПК вице-премьер РФ Юрий Борисов и вице- председатель Совета министров Кубы Рикардо Кабрисас обсудят вопросы взаимодействия в сфере энергетики и модернизации железнодорожной инфраструктуры Кубы.

"На повестке дня - модернизация железнодорожной инфраструктуры Кубы и восстановление промышленных предприятий", - сказали ТАСС в аппарате российского вице- премьера.

Борисов и Кабрисас также обсудят сотрудничество в области промышленности, энергетики и транспорта.

Предыдущее заседание российско-кубинской межправкомиссии прошло в январе 2019 года в Москве.

Кабрисас находится в России с рабочим визитом, в ходе которого запланированы также его встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

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