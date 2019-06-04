На российско-кубинской межправкомиссии обсудят сотрудничество в области энергетики
07:48 04.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российско-кубинская межправкомиссия (МПК) по торгово-экономическому и научно- техническому сотрудничеству пройдет во вторник в Москве. Сопредседатели МПК вице-премьер РФ Юрий Борисов и вице- председатель Совета министров Кубы Рикардо Кабрисас обсудят вопросы взаимодействия в сфере энергетики и модернизации железнодорожной инфраструктуры Кубы.
"На повестке дня - модернизация железнодорожной инфраструктуры Кубы и восстановление промышленных предприятий", - сказали ТАСС в аппарате российского вице- премьера.
Борисов и Кабрисас также обсудят сотрудничество в области промышленности, энергетики и транспорта.
Предыдущее заседание российско-кубинской межправкомиссии прошло в январе 2019 года в Москве.
Кабрисас находится в России с рабочим визитом, в ходе которого запланированы также его встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом и министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.
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