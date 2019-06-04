Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит дело Леонида Волкова о неуважении к власти

08:14 Источник: Эхо Москвы

Поводом стала запись в «Твиттере» о «сказочном Путине». Соратник Алексея Навального сейчас отбывает административный арест в 20 суток за сентябрьскую акцию против пенсионной реформы, в которой он не участвовал. Волков вел ее трансляцию. Это было незаконное решение суда, сказал в эфире «Эха» политик Алексей Навальный.

Навальный добавил, что власти боятся результатов деятельности Волкова.