Миллиардер Вексельберг назвал причины, по которым он попал в санкционный список США

08:20 Источник: NEWSru.com

Глава совета директоров "Реновы" миллиардер Виктор Вексельберг дал интервью The Financial Times, в котором рассказал о своей жизни и переживаниях после того, как попал в санкционный список США.

"Люди говорят: у тебя так много бизнеса в России, ты знаменит в России, ты не под европейскими санкциями. Почему ты так переживаешь? Но для меня это тотальный кризис в жизни. Это не про деньги, не про бизнес. Это моя личная ситуация <...> Для меня весь мир был полон возможностей. А теперь что я могу?" - сокрушается бизнесмен из кремлевского окружения.

Виктор Вексельберг из-за санкций не может приехать в Нью-Йорк и посетить свою дочь и внука. "Всю свою жизнь я пытался быть человеком мира… Я перевез всю свою семью в США. Я никогда не мог бы предвидеть ситуацию, в которой оказался", - добавил миллиардер (цитата по "Ведомостям").

Вексельберг считает, что стал объектом санкций по трем причинам: "Я россиянин. Я богат. И да, я знаком с Путиным. Сейчас этого достаточно".



