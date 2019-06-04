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НОВОСТИ

Российские военные отчитались об успешном испытании системы ПРО

09:00 04.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Российские военные отчитались об успешном испытании системы противоракетной обороны. С полигона в Казахстане запустили противоракету нового типа, сообщили в Минобороны. Ее название и характеристики не раскрываются. Также военные не уточняют, какая цель была поражена.  Эхо Москвы

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