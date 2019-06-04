Зеленского призвали разработать закон об отношениях с Россией
09:05 04.06.2019
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.
«Я призываю и президента, и его команду, и Верховную раду разработать закон, который урегулирует все отношения с Россией как со страной-агрессором», — заявил Вакарчук в программе «Свобода слова» в эфире телеканала ICTV. RT
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