Зеленского призвали разработать закон об отношениях с Россией

09:05

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского разработать закон для регулирования отношений с Россией.

«Я призываю и президента, и его команду, и Верховную раду разработать закон, который урегулирует все отношения с Россией как со страной-агрессором», — заявил Вакарчук в программе «Свобода слова» в эфире телеканала ICTV. RT