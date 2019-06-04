Все три нитки нефтепровода "Дружба" возобновят доставку нефти из России 1 июля
08:50 04.06.2019 Источник: REGNUM
Об этом сообщает польский оператор трубопровода PERN. После проведения в Москве переговоров на тему «Дружбы» в компании отметили, что с 10 июня начнётся частичное возобновление поставок российской нефти. Когда полная очистка «Дружбы» от следов загрязнения окончится, в эксплуатацию запустят все нити.
Новости
- 08:56 04.06.2019
- В 50 субъектах РФ майские указы Путина по повышению зарплат медработникам не выполнены - СП
- 08:40 04.06.2019
- Журнал Military Watch оценил способность ПРО США противостоять российским ракетам
- 08:30 04.06.2019
- Папа Римский Франциск попросил прощения за вековую дискриминацию цыган
- 08:20 04.06.2019
- Миллиардер Вексельберг назвал причины, по которым он попал в санкционный список США
- 08:14 04.06.2019
- Тверской суд Москвы сегодня рассмотрит дело Леонида Волкова о неуважении к власти
- 08:06 04.06.2019
- Открытое горение на складах под Екатеринбургом ликвидировано
- 08:00 04.06.2019
- Трамп: Россия вывела большую часть "своих людей" из Венесуэлы
- 07:48 04.06.2019
- На российско-кубинской межправкомиссии обсудят сотрудничество в области энергетики
- 07:33 04.06.2019
- США запретят въезд в страну лицам, вмешивающимся в американские выборы
- 07:20 04.06.2019
- Украинские силовики шесть раз за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать