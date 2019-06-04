Все три нитки нефтепровода "Дружба" возобновят доставку нефти из России 1 июля

08:50 Источник: REGNUM

Об этом сообщает польский оператор трубопровода PERN. После проведения в Москве переговоров на тему «Дружбы» в компании отметили, что с 10 июня начнётся частичное возобновление поставок российской нефти. Когда полная очистка «Дружбы» от следов загрязнения окончится, в эксплуатацию запустят все нити.