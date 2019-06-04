ФСБ потребовала ключи шифрования у "Яндекса" - СМИ
09:20 04.06.2019 Источник: РБК
Несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», рассказали РБК источник на ИТ-рынке и собеседник, близкий к «Яндексу». Оба собеседника РБК утверждают, что за прошедшее время «Яндекс» так и не предоставил в спецслужбу ключи, хотя по закону на это отводится не более десяти дней.
Ранее из-за отказа поделиться ключами в России по решению суда был заблокирован мессенджер Telegram.
НОВОСТИ
- 10:32 04.06.2019
- Калви до своего ареста купил пропуск на ПМЭФ
- 10:20 04.06.2019
- Акции "Фейсбука", "Гугла" и "Амазона" упали на фоне новости о возможной антимонопольной проверки
- 10:05 04.06.2019
- Нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом
- 10:00 04.06.2019
- Зеленский во время визита в Брюссель обсудит "стратегию возвращения Крыма"
- 09:32 04.06.2019
- США одобрили поставки истребителей F-16 в Болгарию
- 09:05 04.06.2019
- Зеленского призвали разработать закон об отношениях с Россией
- 09:00 04.06.2019
- Российские военные отчитались об успешном испытании системы ПРО
- 08:56 04.06.2019
- В 50 субъектах РФ майские указы Путина по повышению зарплат медработникам не выполнены - СП
- 08:50 04.06.2019
- Все три нитки нефтепровода "Дружба" возобновят доставку нефти из России 1 июля
- 08:40 04.06.2019
- Журнал Military Watch оценил способность ПРО США противостоять российским ракетам
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать