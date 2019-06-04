ФСБ потребовала ключи шифрования у "Яндекса" - СМИ

09:20 Источник: РБК

Несколько месяцев назад ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», рассказали РБК источник на ИТ-рынке и собеседник, близкий к «Яндексу». Оба собеседника РБК утверждают, что за прошедшее время «Яндекс» так и не предоставил в спецслужбу ключи, хотя по закону на это отводится не более десяти дней.

Ранее из-за отказа поделиться ключами в России по решению суда был заблокирован мессенджер Telegram.