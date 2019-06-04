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НОВОСТИ

В 50 субъектах РФ майские указы Путина по повышению зарплат медработникам не выполнены - СП

08:56 04.06.2019 Источник: NEWSru.com

Майские указы президента России Владимира Путина от 2012 года о повышении зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнен в 50 из 85 регионов России, говорится в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета за 2018 год в сфере здравоохранения.

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