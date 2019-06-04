Зеленский во время визита в Брюссель обсудит "стратегию возвращения Крыма"

10:00 Источник: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего первого зарубежного визита в Брюссель обсудит с высокопоставленными чиновниками ЕС и НАТО стратегию «возвращения Крыма», которая сейчас разрабатывается в Киеве. Об этом на брифинге, который транслировал телеканал «1+1» заявила пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

«Не думайте, что администрация забыла про Крым. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано определенное решение, его вынесут», — пояснила Мендель. РБК

