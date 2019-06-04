Нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом
10:05 04.06.2019 Источник: Известия
Госавтоинспекция планирует ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Об этом «Известиям» сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров. Представители профессионального сообщества поддерживают инициативу, однако предупреждают о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.
В настоящий момент в ГИБДД рассматривают вопрос о создании единой базы злостных нарушителей правил дорожного движения для каршеринговых компаний.
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