Нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом

10:05 Источник: Известия

Госавтоинспекция планирует ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Об этом «Известиям» сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров. Представители профессионального сообщества поддерживают инициативу, однако предупреждают о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов.

В настоящий момент в ГИБДД рассматривают вопрос о создании единой базы злостных нарушителей правил дорожного движения для каршеринговых компаний.