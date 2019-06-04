Акции "Фейсбука", "Гугла" и "Амазона" упали на фоне новости о возможной антимонопольной проверки
10:20 04.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Акции «Фейсбука», «Гугла» и «Амазона» рухнули на фоне новости о возможной антимонопольной проверки. Сильнее всего упали биржевые котировки «Фейсбука» — на 7,5%, акции «Гугла» снизились на 6, «Амазона» — на 5%. Это связано с публикацией агентства «Рейтер» о том, что власти США готовят масштабное расследование против этих компаний. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 10:05 04.06.2019
- Нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом
- 10:00 04.06.2019
- Зеленский во время визита в Брюссель обсудит "стратегию возвращения Крыма"
- 09:32 04.06.2019
- США одобрили поставки истребителей F-16 в Болгарию
- 09:20 04.06.2019
- ФСБ потребовала ключи шифрования у "Яндекса" - СМИ
- 09:05 04.06.2019
- Зеленского призвали разработать закон об отношениях с Россией
- 09:00 04.06.2019
- Российские военные отчитались об успешном испытании системы ПРО
- 08:56 04.06.2019
- В 50 субъектах РФ майские указы Путина по повышению зарплат медработникам не выполнены - СП
- 08:50 04.06.2019
- Все три нитки нефтепровода "Дружба" возобновят доставку нефти из России 1 июля
- 08:40 04.06.2019
- Журнал Military Watch оценил способность ПРО США противостоять российским ракетам
- 08:30 04.06.2019
- Папа Римский Франциск попросил прощения за вековую дискриминацию цыган
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать