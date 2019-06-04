Акции "Фейсбука", "Гугла" и "Амазона" упали на фоне новости о возможной антимонопольной проверки

10:20 Источник: Эхо Москвы

Акции «Фейсбука», «Гугла» и «Амазона» рухнули на фоне новости о возможной антимонопольной проверки. Сильнее всего упали биржевые котировки «Фейсбука» — на 7,5%, акции «Гугла» снизились на 6, «Амазона» — на 5%. Это связано с публикацией агентства «Рейтер» о том, что власти США готовят масштабное расследование против этих компаний. Эхо Москвы