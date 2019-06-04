Калви до своего ареста купил пропуск на ПМЭФ

10:32 Источник: Коммерсант.ru

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви до своего ареста купил бейдж премиум-уровня для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Этот пропуск позволяет посетить пленарное заседание с президентом России Владимиром Путиным на форуме, сообщил Forbes представитель пиар-службы фонда Денис Денисов.

«Если Калви выпустят из-под домашнего ареста и он получит этот бейдж, у него действительно будет возможность попасть на сессию с Владимиром Путиным»,— сказал господин Денисов. Коммерсантъ

