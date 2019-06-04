Суд вернул в полицию дело Леонида Волкова о неуважении к власти
11:05 04.06.2019 Источник: Интерфакс
Тверской суд Москвы вернул в полицию для устранения недостатков административный протокол в отношении руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова по статье о неуважении к обществу, госсимволам и органам власти.
"Судом вынесено определение о возврате материалов в отношении Волкова в полицию для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела по существу", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.
В настоящее время Волков отбывает административный арест в 20 суток, который был ему назначен Симоновским районным судом Москвы 22 мая за нарушение порядка организации митинга 9 сентября 2018 года (ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ).
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