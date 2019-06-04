В трети проверенных пакетированных чаев обнаружили кишечную палочку

11:00 Источник: Эхо Москвы

Специалисты нашли кишечную палочку в трети проверенных пакетированных чаёв. Об этом говорится в сообщении Роскачества. Эксперты исследовали продукцию 35 торговых марок, наиболее распространённых на российском рынке.

При этом отмечается, что бактерии уничтожаются при заваривании чая кипятком и даже просто горячей водой свыше 60 градусов. Кишечная палочка может нанести вред, если брать пакетик пальцами, а потом, не помыв рук, трогать другие продукты. Эхо Москвы

