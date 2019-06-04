Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Следственного комитета задержали двух подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В ходе расследования Главным следственным управлением СК России уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием", - сказала она.

