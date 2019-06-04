Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье
11:32 04.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники Следственного комитета задержали двух подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В ходе расследования Главным следственным управлением СК России уголовного дела об убийстве бывшего военнослужащего в Красногорске по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин 1977 и 1982 годов рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием", - сказала она.
НОВОСТИ
- 11:20 04.06.2019
- США обвинили Китай в неверном представлении информации о ходе торговых переговоров
- 11:05 04.06.2019
- Суд вернул в полицию дело Леонида Волкова о неуважении к власти
- 11:00 04.06.2019
- В трети проверенных пакетированных чаев обнаружили кишечную палочку
- 10:32 04.06.2019
- Калви до своего ареста купил пропуск на ПМЭФ
- 10:20 04.06.2019
- Акции "Фейсбука", "Гугла" и "Амазона" упали на фоне новости о возможной антимонопольной проверки
- 10:05 04.06.2019
- Нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом
- 10:00 04.06.2019
- Зеленский во время визита в Брюссель обсудит "стратегию возвращения Крыма"
- 09:32 04.06.2019
- США одобрили поставки истребителей F-16 в Болгарию
- 09:20 04.06.2019
- ФСБ потребовала ключи шифрования у "Яндекса" - СМИ
- 09:05 04.06.2019
- Зеленского призвали разработать закон об отношениях с Россией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать