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НОВОСТИ

Нефть продолжает дешеветь

12:00 04.06.2019 Источник: Интерфакс

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник на опасениях резкого замедления роста мировой экономики.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:27 МСК подешевели на $0,36 (0,59%) - до $60,92 за баррель. На торгах в понедельник их цена снизилась на $0,71 (1,15%) и составляла на закрытие $61,28 за баррель.

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