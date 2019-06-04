Продление "дачной амнистии" может коснуться одного миллиона россиян - депутат

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продление так называемой дачной амнистии может коснуться одного миллиона человек. Решение о сроках продления будет принято в конце июня, сообщил во вторник журналистам председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на выездном заседании Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Ранее глава думского комитета внес в нижнюю палату парламента законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2022 года. Правительство РФ предложило продлить ее действие до 1 марта 2020 года.



"Есть варианты до 2020 года и до 2022 года. Это [амнистия] может коснуться миллиона человека. Решение, по какому пути пойдем, будет приниматься в конце июня. Если [будет выбран вариант] только до 2020 года, то вынудим проводить кадастровые работы в зиму, а они в это время проходят сложно", - сказал он.



Амнистия предполагает упрощенный порядок регистрации права на объекты недвижимости на дачном участке. С момента вступления в силу в 2006 году закона о дачной амнистии до ее окончания 1 марта 2019 года в России в упрощенном порядке было зарегистрировано почти 13 млн прав на объекты недвижимости, из них 3,5 млн - на землях индивидуального жилищного строительства, остальная часть - преимущественно на землях садовых некоммерческих товариществ и смежных форм участков.

