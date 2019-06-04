Tinder подтвердил, что включен в реестр организаторов распространения информации
12:20 04.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Tinder подтвердил включение его в реестр организаторов распространения информации. Официальный представитель сервиса знакомств заявил, что компания предоставила Роскомнадзору данные для включения в перечень, но это не означает передачу информации о российских пользователях спецслужбам.
«Эта регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству», — цитирует заявление «Коммерсантъ».
Как напоминает телеканал «Дождь», накануне стало известно, что Роскомнадзор внёс Tinder в реестр организаторов распространения информации. По закону «О противодействии терроризму», сайты из этого перечня обязаны собирать и по требованию правоохранительных органов предоставлять личные данные пользователей, а также их переписку, аудио, видео и другие материалы. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 13:32 04.06.2019
- РФ не направляла США уведомлений о выводе своих специалистов из Венесуэлы - Песков
- 13:20 04.06.2019
- Верховный суд отказал сотрудникам МВД с допуском к гостайне в свободном выезде за границу
- 13:05 04.06.2019
- Россия через несколько лет перестанет зависеть от иностранных спутников - Рогозин
- 13:00 04.06.2019
- Запрос ФСБ ключей шифрования у "Яндекса" вне компетенции Кремля - Песков
- 12:32 04.06.2019
- Уголовное дело возбуждено за оскорбление полиции во время протестов в сквере Екатеринбурга
- 12:31 04.06.2019
- Рейтинг Московского кредитного банка повышен по результатам оценки его риск-профиля
- 12:05 04.06.2019
- Продление "дачной амнистии" может коснуться одного миллиона россиян - депутат
- 12:00 04.06.2019
- Нефть продолжает дешеветь
- 11:32 04.06.2019
- Задержаны двое подозреваемых в убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье
- 11:20 04.06.2019
- США обвинили Китай в неверном представлении информации о ходе торговых переговоров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать