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Tinder подтвердил, что включен в реестр организаторов распространения информации

12:20 04.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Tinder подтвердил включение его в реестр организаторов распространения информации. Официальный представитель сервиса знакомств заявил, что компания предоставила Роскомнадзору данные для включения в перечень, но это не означает передачу информации о российских пользователях спецслужбам.

«Эта регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству», — цитирует заявление «Коммерсантъ».

Как напоминает телеканал «Дождь», накануне стало известно, что Роскомнадзор внёс Tinder в реестр организаторов распространения информации. По закону «О противодействии терроризму», сайты из этого перечня обязаны собирать и по требованию правоохранительных органов предоставлять личные данные пользователей, а также их переписку, аудио, видео и другие материалы.  Говорит Москва

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