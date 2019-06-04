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Уголовное дело возбуждено за оскорбление полиции во время протестов в сквере Екатеринбурга

12:32 04.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко по факту оскорбления представителя власти во время несанкционированных акций протеста против строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре города. Об этом во вторник сообщил ТАСС адвокат подозреваемого Алексей Бушмаков.

"Я представляю интересы Мельниченко на стадии следствия. Возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ за оскорбление сотрудника полиции вечером 14 мая на Октябрьской площади. Мельниченко вменяется то, что он назвал сотрудника полиции бранным словом и показал нецензурный жест, но какие именно слова употреблялись мы не знаем. Следствием назначена лингвистическая экспертиза", - сказал Бушмаков.

Адвокат уточнил, что в отношении Мельниченко избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В следственном управлении СК РФ по Свердловской области от комментариев по данному поводу отказались.

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