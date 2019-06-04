Рейтинг Московского кредитного банка повышен по результатам оценки его риск-профиля

12:31

Рейтинг кредитоспособности Московского кредитного банка (МКБ) повышен до уровня «BB», прогноз по рейтингу - «Стабильный». Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, которое накануне сообщило об этом факте, отмечает, что ресурсы МКБ за последние два года укрепились благодаря эффективной работе банка с проблемными активами, продажам кредитов, а так же созданию резервов при сохранении сильных показателей достаточности капитала. В частности, потенциально проблемные кредиты, продемонстрировали положительную динамику со 149 млрд руб. по состоянию на 3 квартала 2017 года до 76 млрд руб. на 1 квартал 2019 года. Это привело, по данным Fitch, к тому, что оставшийся объем потенциально проблемных кредитов теперь более управляем.Новая оценка Fitch Ratings - уже второй позитивный результат МКБ в отраслевых ренкингах за нынешний год. В конце апреля крупнейшее в РФ рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг банка до уровня ruA. Как отмечает председатель правления Московского кредитного банка Владимир Чубарь, это свидетельствует о правильности выбранной стратегии развития компании, успешной реализации политики, направленной на повышение качества кредитного портфеля и подтверждает корректность видения развития МКБ акционерами и топ-менеджментом: «За последние несколько лет банковский рынок претерпел существенные изменения, банки живут в новых макроэкономических и геополитических реалиях. За это время банк сумел стать одним из ключевых игроков сектора (в 2017 году был включен в список системно значимых банков), повысил надежность, эффективно адаптируется к изменяющейся макросреде, что, в том числе, подтверждается повышением рейтинга. Позитивный шаг со стороны Fitch крайне ценен для нас, поскольку агентство проводит детальную экспертизу банка уже более 15 лет (первый рейтинг был присвоен в 2004 году), хорошо знакомо с бизнес-моделью, этапами развития банка».