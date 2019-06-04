Запрос ФСБ ключей шифрования у "Яндекса" вне компетенции Кремля - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не дает комментариев о действиях ФСБ, запросившей, по данным СМИ, ключи шифрования переписки пользователей у "Яндекса", этот вопрос находится вне компетенции Администрации президента РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это не тема Кремля все-таки, нужно интересоваться в Федеральной службе безопасности или в правительстве, но это не тема Администрации президента", - сказал представитель Кремля, комментируя публикацию издания РБК.

