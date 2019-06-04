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НОВОСТИ

Россия через несколько лет перестанет зависеть от иностранных спутников - Рогозин

13:05 04.06.2019 Источник: Интерфакс

Россия через несколько лет будет иметь достаточную группировку спутников, чтобы не зависеть от данных, получаемых с зарубежных космических аппаратов, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Даже если нам не хватает орбитальной группировки по количеству аппаратов для дистанционного зондирования Земли, для метео, для интернета, то наземная математика готова к тому, чтобы обрабатывать большое количество данных. Пока то, что нам не хватает, мы берём с других космических аппаратов, в том числе иностранных, но в ближайшие годы нарастим свою орбитальную группировку и полностью восполним этот пробел", - сказал Рогозин журналистам.

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