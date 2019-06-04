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Верховный суд отказал сотрудникам МВД с допуском к гостайне в свободном выезде за границу

13:20 04.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд России во вторник отклонил иск бывшего сотрудника ГИБДД о признании незаконным приказа МВД РФ, запрещающего сотрудникам ведомства с допуском к гостайне свободный выезд за границу, передает корр. ТАСС.

"Исковые требования оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.

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