Верховный суд отказал сотрудникам МВД с допуском к гостайне в свободном выезде за границу
13:20 04.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд России во вторник отклонил иск бывшего сотрудника ГИБДД о признании незаконным приказа МВД РФ, запрещающего сотрудникам ведомства с допуском к гостайне свободный выезд за границу, передает корр. ТАСС.
"Исковые требования оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.
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