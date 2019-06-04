РФ не направляла США уведомлений о выводе своих специалистов из Венесуэлы - Песков
13:32 04.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва не направляла Вашингтону официальных уведомлений о выводе своих технических специалистов из Венесуэлы, Дональд Трамп в своем "Твиттере" реагирует на газетные источники информации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя запись американского лидера на своей странице в сети.
"По всей видимости это косвенная ссылка на какие-то газетные источники информации, - сказал Песков. - Потому что с российской стороны каких-то официальных посланий на сей счет не было, да и не могло быть".
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