Праздник "Активного гражданина" в Москве посетили более миллиона человек
13:34 04.06.2019
Проект столичных онлайн-опросов «Активный гражданин» отметил свое пятилетие праздником, гостями которого стали более миллиона москвичей. Пятую годовщину важного городского сервиса праздновали сразу несколько дней на более чем 10 площадках в разных частях мегаполиса, главной из которых был Парк Горького. Самым интересным событием празднований стал показ мюзикла «Москва! Я люблю тебя!», в котором участвовали не только известные российские артисты, но и пользователи проекта «Активный гражданин», прошедшие специальный кастинг. Состоящий из 5 новелл мюзикл, на репетиции которого ушло 2 месяца, показали в Парке Горького.
Сервис «Активный гражданин» начал работать в 2014 году и за это время его пользователями стали более 2,2 млн. горожан, которые приняли участие в примерно 4000 онлайн-голосований.
Новости
- 15:00 04.06.2019
- Путин открыл в Еврейском музее в Москве памятник узникам концлагерей
- 14:32 04.06.2019
- Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте президента
- 14:12 04.06.2019
- Россия поставила Индии более тысячи управляемых ракет в 2018 году - ООН
- 14:00 04.06.2019
- Во Внуково произвел экстренную посадку самолет Utair
- 13:32 04.06.2019
- РФ не направляла США уведомлений о выводе своих специалистов из Венесуэлы - Песков
- 13:20 04.06.2019
- Верховный суд отказал сотрудникам МВД с допуском к гостайне в свободном выезде за границу
- 13:05 04.06.2019
- Россия через несколько лет перестанет зависеть от иностранных спутников - Рогозин
- 13:00 04.06.2019
- Запрос ФСБ ключей шифрования у "Яндекса" вне компетенции Кремля - Песков
- 12:32 04.06.2019
- Уголовное дело возбуждено за оскорбление полиции во время протестов в сквере Екатеринбурга
- 12:31 04.06.2019
- Рейтинг Московского кредитного банка повышен по результатам оценки его риск-профиля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать