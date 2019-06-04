Праздник "Активного гражданина" в Москве посетили более миллиона человек

13:34

Проект столичных онлайн-опросов «Активный гражданин» отметил свое пятилетие праздником, гостями которого стали более миллиона москвичей. Пятую годовщину важного городского сервиса праздновали сразу несколько дней на более чем 10 площадках в разных частях мегаполиса, главной из которых был Парк Горького. Самым интересным событием празднований стал показ мюзикла «Москва! Я люблю тебя!», в котором участвовали не только известные российские артисты, но и пользователи проекта «Активный гражданин», прошедшие специальный кастинг. Состоящий из 5 новелл мюзикл, на репетиции которого ушло 2 месяца, показали в Парке Горького.Сервис «Активный гражданин» начал работать в 2014 году и за это время его пользователями стали более 2,2 млн. горожан, которые приняли участие в примерно 4000 онлайн-голосований.