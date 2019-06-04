Россия поставила Индии более тысячи управляемых ракет в 2018 году - ООН

14:12 Источник: Интерфакс

Россия в минувшем году поставила в Индию 1250 управляемых ракет и пусковых установок к ним, следует из данных Регистра ООН обычных вооружений (UNROCA). Предположительно, речь идет о танковых управляемых ракетах "Рефлекс".

Кроме того, Индия получила от России 80 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). На сайте Регистра обычных вооружений ООН опубликованы данные из официального отчета Российской Федерации за 2018 год.