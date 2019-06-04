Во Внуково произвел экстренную посадку самолет Utair

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Самолёт Utair произвёл экстренную посадку во Внуково. Пресс-секретарь Utair Наталья Мелихова сообщила радиостанции «Говорит Москва», что компания готовит резервный борт.

«В Boeing-737 на 40-й минуте после вылета из Внукова выпали маски. Командир предупредил наземные службы и пассажиров об аварийном снижении и вернулся во Внуково. Посадка прошла благополучно. Состояние пассажиров и экипажа нормальное. Boeing-737 проверяют специалисты. Компания готовит резервный борт».



Представитель экстренных служб Москвы сообщил РИА Новости, что на борту воздушного судна сработал датчик турбонаддува. Он уточнил, что в самолёте находится 101 человек.

