Во Внуково произвел экстренную посадку самолет Utair
14:00 04.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Самолёт Utair произвёл экстренную посадку во Внуково. Пресс-секретарь Utair Наталья Мелихова сообщила радиостанции «Говорит Москва», что компания готовит резервный борт.
«В Boeing-737 на 40-й минуте после вылета из Внукова выпали маски. Командир предупредил наземные службы и пассажиров об аварийном снижении и вернулся во Внуково. Посадка прошла благополучно. Состояние пассажиров и экипажа нормальное. Boeing-737 проверяют специалисты. Компания готовит резервный борт».
Представитель экстренных служб Москвы сообщил РИА Новости, что на борту воздушного судна сработал датчик турбонаддува. Он уточнил, что в самолёте находится 101 человек.
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