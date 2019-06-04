Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте президента
14:32 04.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства. Соответствующее решение было поддержано лишь 101 депутатом при 226 необходимых.
В Верховной раде 29 мая был зарегистрирован законопроект об особой процедуре отстранения президента Украины от должности. Инициатором данного документа выступил Зеленский.
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