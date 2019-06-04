Путин открыл в Еврейском музее в Москве памятник узникам концлагерей
15:00 04.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин открыл в Еврейском музее и центре толерантности в Москве памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны.
В церемонии открытия также приняли участие главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин Александр Борода и председатель попечительского совета музея Виктор Вексельберг.
Первый камень композиции был заложен в Международный день памяти жертв Холокоста 29 января 2018 года при участии Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
НОВОСТИ
- 14:32 04.06.2019
- Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте президента
- 14:12 04.06.2019
- Россия поставила Индии более тысячи управляемых ракет в 2018 году - ООН
- 14:00 04.06.2019
- Во Внуково произвел экстренную посадку самолет Utair
- 13:34 04.06.2019
- Праздник "Активного гражданина" в Москве посетили более миллиона человек
- 13:32 04.06.2019
- РФ не направляла США уведомлений о выводе своих специалистов из Венесуэлы - Песков
- 13:20 04.06.2019
- Верховный суд отказал сотрудникам МВД с допуском к гостайне в свободном выезде за границу
- 13:05 04.06.2019
- Россия через несколько лет перестанет зависеть от иностранных спутников - Рогозин
- 13:00 04.06.2019
- Запрос ФСБ ключей шифрования у "Яндекса" вне компетенции Кремля - Песков
- 12:32 04.06.2019
- Уголовное дело возбуждено за оскорбление полиции во время протестов в сквере Екатеринбурга
- 12:31 04.06.2019
- Рейтинг Московского кредитного банка повышен по результатам оценки его риск-профиля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать