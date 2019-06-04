Путин открыл в Еврейском музее в Москве памятник узникам концлагерей

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин открыл в Еврейском музее и центре толерантности в Москве памятник героям сопротивления в фашистских концлагерях и еврейских гетто в годы Второй мировой войны.

В церемонии открытия также приняли участие главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин Александр Борода и председатель попечительского совета музея Виктор Вексельберг.



Первый камень композиции был заложен в Международный день памяти жертв Холокоста 29 января 2018 года при участии Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

