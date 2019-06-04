Коммунисты призвали запретить игру про секс со Сталиным

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Коммунисты призвали запретить в России игру про секс со Сталиным. Симулятор Sex with Stalin выйдет в Steam осенью этого года.

Игроку в ней предлагают вступить в интимную связь с советским лидером.



Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, игру необходимо запретить в нашей стране. Также он намерен обратиться в прокуратуру по этому поводу.



«Однозначно надо запретить. Это смахивает на полное извращение и подпадает, я думаю, под целый ряд статей Уголовного кодекса. Одно название уже звучит эпатажно-извращённо. Мне кажется, такое могло прийти в голову только человеку с очень больной психикой. Как бы кто ни относился к Сталину, это государственный деятель, олицетворяющий великую эпоху в нашей стране. Опускаться до такой грязи непозволительно никому. Надо обратиться в прокуратуру, чтобы она провела анализ игры, потому что игры рассчитаны на молодёжь. Такого рода игра, скорее всего, подпадает под пропаганду порнографии, это уголовная статья. Это просто издевательство над нашей советской историей и над великим лидером. Господа, которые придумали эту игру, мне кажется, это люди с психическими отклонениями. Просто психи. А с другой стороны, просто люди без чести и совести, которые на растущей популярности Сталина сейчас пытаются эпатажно зацепиться».



Разработчик игры Sex with Stalin – компания Boobs Dev.

