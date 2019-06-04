Медведев утвердил новую госпрограмму развития села
15:32 04.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Хочу вас проинформировать, что как мы и договаривались, я утвердил государственную программу комплексного развития сельских территорий. Мы подробно о ней говорили на правительственной комиссии, которая была в Воронеже", - сказал он. "Программа рассчитана на период до 2025 года, охватывает весь спектр вопросов, которые касаются жителей села, - это более 37 миллионов человек", - подчеркнул премьер.
НОВОСТИ
- 16:12 04.06.2019
- Дэвиду Линчу вручат почетный "Оскар"
- 16:00 04.06.2019
- Число преступлений против несовершеннолетних за три года выросло на 38% - Кузнецова
- 15:12 04.06.2019
- Коммунисты призвали запретить игру про секс со Сталиным
- 15:00 04.06.2019
- Путин открыл в Еврейском музее в Москве памятник узникам концлагерей
- 14:32 04.06.2019
- Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте президента
- 14:12 04.06.2019
- Россия поставила Индии более тысячи управляемых ракет в 2018 году - ООН
- 14:00 04.06.2019
- Во Внуково произвел экстренную посадку самолет Utair
- 13:34 04.06.2019
- Праздник "Активного гражданина" в Москве посетили более миллиона человек
- 13:32 04.06.2019
- РФ не направляла США уведомлений о выводе своих специалистов из Венесуэлы - Песков
- 13:20 04.06.2019
- Верховный суд отказал сотрудникам МВД с допуском к гостайне в свободном выезде за границу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать