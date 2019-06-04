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Медведев утвердил новую госпрограмму развития села

15:32 04.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил новую государственную программу развития сельских территорий до 2025 года. Об этом он сообщил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Хочу вас проинформировать, что как мы и договаривались, я утвердил государственную программу комплексного развития сельских территорий. Мы подробно о ней говорили на правительственной комиссии, которая была в Воронеже", - сказал он. "Программа рассчитана на период до 2025 года, охватывает весь спектр вопросов, которые касаются жителей села, - это более 37 миллионов человек", - подчеркнул премьер.

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