Число преступлений против несовершеннолетних за три года выросло на 38% - Кузнецова
16:00 04.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Каждое 21-е преступление в России совершается в отношении несовершеннолетних, количество таких преступлений выросло на 38%. Об этом сообщила во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, выросло на 38%. Если посмотреть среди всей численности преступлений, раньше каждое 31-е преступление совершалось в отношении несовершеннолетних, теперь каждое 21-е преступление", - сказала она журналистам.
Как уточнили в пресс-службе детского омбудсмена, статистические данные приведены за 2016-2018 годы.
НОВОСТИ
- 16:32 04.06.2019
- Губернатор Саратовской области предложил переименовать Павелецкий вокзал Москвы в Саратовский
- 16:12 04.06.2019
- Дэвиду Линчу вручат почетный "Оскар"
- 15:32 04.06.2019
- Медведев утвердил новую госпрограмму развития села
- 15:12 04.06.2019
- Коммунисты призвали запретить игру про секс со Сталиным
- 15:00 04.06.2019
- Путин открыл в Еврейском музее в Москве памятник узникам концлагерей
- 14:32 04.06.2019
- Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте президента
- 14:12 04.06.2019
- Россия поставила Индии более тысячи управляемых ракет в 2018 году - ООН
- 14:00 04.06.2019
- Во Внуково произвел экстренную посадку самолет Utair
- 13:34 04.06.2019
- Праздник "Активного гражданина" в Москве посетили более миллиона человек
- 13:32 04.06.2019
- РФ не направляла США уведомлений о выводе своих специалистов из Венесуэлы - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать