Число преступлений против несовершеннолетних за три года выросло на 38% - Кузнецова

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каждое 21-е преступление в России совершается в отношении несовершеннолетних, количество таких преступлений выросло на 38%. Об этом сообщила во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, выросло на 38%. Если посмотреть среди всей численности преступлений, раньше каждое 31-е преступление совершалось в отношении несовершеннолетних, теперь каждое 21-е преступление", - сказала она журналистам.



Как уточнили в пресс-службе детского омбудсмена, статистические данные приведены за 2016-2018 годы.

