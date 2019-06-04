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Дэвиду Линчу вручат почетный "Оскар"

16:12 04.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Режиссёру Дэвиду Линчу вручат почётный «Оскар». Об этом объявил оргкомитет премии Американской киноакадемии.

Линч четырежды выдвигался на соискание премии: три раза как лучший режиссёр за фильмы «Человек-слон», «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат». Кроме того, за «Человека-слона» Линч был номинирован на «Оскар» как соавтор лучшего адаптированного сценария. Однако ни одной статуэтки у Линча пока не было.

Почётный «Оскар» будет вручён на специальной церемонии 27 октября. Говорит Москва

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