Губернатор Саратовской области предложил переименовать Павелецкий вокзал Москвы в Саратовский

16:32 Источник: Эхо Москвы

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев предложил переименовать Павелецкий вокзал Москвы в Саратовский. Вокзал так назывался с 1900 года, поскольку управление Рязано-Уральской дороги находилось в Саратове. Он стал называться Павелецким только после Великой Отечественной войны. – сообщает официальный сайт РЖД. Эхо Москвы