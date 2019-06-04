Губернатор Саратовской области предложил переименовать Павелецкий вокзал Москвы в Саратовский
16:32 04.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев предложил переименовать Павелецкий вокзал Москвы в Саратовский. Вокзал так назывался с 1900 года, поскольку управление Рязано-Уральской дороги находилось в Саратове. Он стал называться Павелецким только после Великой Отечественной войны. – сообщает официальный сайт РЖД. Эхо Москвы
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