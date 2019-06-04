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Губернатор Саратовской области предложил переименовать Павелецкий вокзал Москвы в Саратовский

16:32 04.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев предложил переименовать Павелецкий вокзал Москвы в Саратовский. Вокзал так назывался с  1900 года, поскольку управление Рязано-Уральской дороги находилось в Саратове. Он  стал называться Павелецким только после Великой Отечественной войны. – сообщает официальный сайт РЖД. Эхо Москвы

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