Трамп заявил о готовности США к "феноменальной" торговой сделке с Великобританией на фоне Brexit

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

США готовы к «феноменальной» торговой сделке с Великобританией на фоне Brexit. Об этом заявил президент Дональд Трамп.

По его словам, новая торговая сделка способна привести к увеличению двустороннего товарооборота в 2-3 раза. По мнению лидера США, Brexit состоится и принесёт пользу Великобритании. Говорит Москва