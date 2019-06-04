Трамп заявил о готовности США к "феноменальной" торговой сделке с Великобританией на фоне Brexit
17:00 04.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
США готовы к «феноменальной» торговой сделке с Великобританией на фоне Brexit. Об этом заявил президент Дональд Трамп.
По его словам, новая торговая сделка способна привести к увеличению двустороннего товарооборота в 2-3 раза. По мнению лидера США, Brexit состоится и принесёт пользу Великобритании. Говорит Москва
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