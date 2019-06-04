"Роснефть" верит словам "Транснефти" о компенсации убытков по "Дружбе"

17:12

Инцидент на нефтепроводе «Дружба» негативно влияет не только на «Роснефть», но и на стабильные поставки российского сырья в Западную Европу. Об этом сегодня заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, отвечая на вопросы акционеров на годовом собрании.



По его словам, зараженными оказались достаточно большие объемы нефти: «Это привело к недопоставке нефти на наши предприятия, нашим потребителям, которые вынуждены замещать недопоставленные объемы за счет использования других маршрутов». В Польше сейчас таким маршрутом является поставка через порт Гданьска и на внутреннюю переработку, отметил Сечин. «Словакия изучает вопрос организации альтернативного маршрута через нефтепровод Адрия. Конечно, это наносит ущерб в целом российской нефтяной промышленности и имиджу страны, - сказал глава «Роснефти». - На этом этапе самое главное – добиться скорейшего освобождения трубопроводов от этой загрязненной пробки, которая находится в трубе. Насколько нам известно, Министерство энергетики и «Транснефть» ведут переговоры по этому вопросу с западными партнерами, с Польшей, прежде всего. С белорусской стороной, как нам известно, уже достигнута договоренность о взаимодействии. Будем рассчитывать, что эта работа будет проведена максимально динамично, активно. Повторяю, на этом этапе самое главное восстановить поставки чистой нефти по магистральным трубопроводам в сторону наших потребителей в Западной Европе. Конечно, из этого надо сделать выводы и такой наладить такой порядок работы, который исключал бы впоследствии возможности повторения такой ситуации. «Транснефть» заверяет нас, что все убытки компании и наших партнеров будут компенсированы. Мы им верим в этом смысле, и надеемся, что так и произойдет. Самое главное – как можно быстрее восстановить работу по поставкам чистой нефти».

Сергей Никаноров