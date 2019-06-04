В пленарке ПМЭФ примут участие лидеры РФ, КНР, Болгарии, Армении, Словакии и генсек ООН

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимира Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министры Армении и Словакии - Никол Пашинян и Петер Пеллегрини, а также генсек ООН Антониу Гутерреш примут участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня. Об этом заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.



Он напомнил, что Путин традиционно выступает на пленарном заседании форума, а почетным гостем ПМЭФ в этом году будет Си Цзиньпин. "В качестве гостей в форуме также примут участие президент Болгарии, премьер-министры Армении и Словакии, а также генеральный секретарь ООН. Все эти руководители примут участие в пленарном заседании 7 июня", - сказал Ушаков.



Кроме того, по его словам, на форуме будут присутствовать президент Молдавии Игорь Додон, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, а также вице-президенты Венесуэлы и Кот-д'Ивуара, премьер-министры Абхазии и Антигуа и Барбуды, председатель президиума Боснии и Герцеговины, а также вице-премьеры и зампреды правительств Белоруссии, Бельгии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Люксембурга, Монголии, Сербии и Узбекистана, и еще более 40 иностранных министров и спикеров парламентов.