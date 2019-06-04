Президент Зеленский: Мы готовы вести переговоры с Россией...

18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он заявил во вторник на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам переговоров в Брюсселе.

"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - сказал он.