Зеленский указал курс, которым будет двигаться Украина
19:00 04.06.2019 Источник: Интерфакс
Курс на вступление в НАТО и Европейский Союз является неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины, заявил в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский.
"Стратегический курс Украины на получение полноправного членства в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины, и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом. Движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества, это является целью всех наших реформ", - сказал Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.
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