Зеленский указал курс, которым будет двигаться Украина

19:00 Источник: Интерфакс

Курс на вступление в НАТО и Европейский Союз является неизменным внешнеполитическим приоритетом Украины, заявил в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский.

"Стратегический курс Украины на получение полноправного членства в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины, и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом. Движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества, это является целью всех наших реформ", - сказал Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.