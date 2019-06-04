В Верховную раду поступил закон о конфискации имущество у жителей Донбасса с паспортами РФ

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский депутат Олег Мусий внес в Верховную раду законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили гражданство России. Информация об этом во вторник появилась в электронной системе украинского парламента.

"Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц - граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - гласит название документа. Текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.