В Верховную раду поступил закон о конфискации имущество у жителей Донбасса с паспортами РФ
19:15 04.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский депутат Олег Мусий внес в Верховную раду законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса, которые получили гражданство России. Информация об этом во вторник появилась в электронной системе украинского парламента.
"Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц - граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", - гласит название документа. Текст законопроекта и пояснительная записка к нему пока не опубликованы.
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