0
0
19
НОВОСТИ

«Роснефть» запустила в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера

19:13 04.06.2019 Источник: НГ-Online

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на прошедшем сегодня годовом собрании акционеров компании запустил в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение: в режиме телемоста он дал команду начать отгрузку первой нефти. Месторождение входит в Эргинский кластер, расположенный на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в Тюменской области. Суммарные запасы кластера составляют 299 млн т нефти.

Общая площадь лицензионных участков Эргинского кластера – более 5 тыс. кв. км, в него входят Эргинский лицензионный участок (часть Приобского месторождения), Западно-Эргинское, Кондинское (ранее уже запущенное в эксплуатацию), Чапровское, Ендырское месторождения, а также Иртышское (открыто в 2018 году). Максимальный годовой уровень добычи на месторождениях – около 9 млн т нефти. А 24 августа 2018 года на кластере был добыт первый миллион тонн нефти.

Ежедневно на месторождении трудились более 500 высококвалифицированных строителей и других специалистов. По реке Иртыш и «зимникам» доставлено более 130 тыс. т различных грузов, пробурено 49 скважин. Для эффективной добычи трудноизвлекаемых запасов Эргинского проекта применяются самые современные технологии: управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение, многостадийный гидроразрыв пласта с использованием высокопрочного керамического проппанта и иные технологии увеличения отдачи пласта.

«Роснефть» стала первой компанией, применившей кластерный метод в разработке месторождений. Компания получила большой опыт по успешному созданию Ванкорского кластера, позволивший добиться значительной экономии средств. Успешный опыт Ванкора «Роснефть» применила при разработке Эргинского кластера.

Владимир Полканов

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:15 04.06.2019
В Верховную раду поступил закон о конфискации имущество у жителей Донбасса с паспортами РФ
0
49
19:14 04.06.2019
«Роснефть» стала участником международной инициативы по снижению выбросов метана
0
48
19:00 04.06.2019
Зеленский указал курс, которым будет двигаться Украина
0
67
18:33 04.06.2019
Генпрокуратура обнаружила в соцсетях фейковые новости о взрыве в Дзержинске
0
109
18:25 04.06.2019
Президент Зеленский: Мы готовы вести переговоры с Россией...
0
138
17:40 04.06.2019
В пленарке ПМЭФ примут участие лидеры РФ, КНР, Болгарии, Армении, Словакии и генсек ООН
0
160
17:12 04.06.2019
"Роснефть" верит словам "Транснефти" о компенсации убытков по "Дружбе"
0
199
17:00 04.06.2019
Трамп заявил о готовности США к "феноменальной" торговой сделке с Великобританией на фоне Brexit
0
220
16:32 04.06.2019
Губернатор Саратовской области предложил переименовать Павелецкий вокзал Москвы в Саратовский
0
236
16:12 04.06.2019
Дэвиду Линчу вручат почетный "Оскар"
0
207

Возврат к списку