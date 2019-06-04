«Роснефть» запустила в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера
19:13 04.06.2019 Источник: НГ-Online
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на прошедшем сегодня годовом собрании акционеров компании запустил в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение: в режиме телемоста он дал команду начать отгрузку первой нефти. Месторождение входит в Эргинский кластер, расположенный на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в Тюменской области. Суммарные запасы кластера составляют 299 млн т нефти.
Общая площадь лицензионных участков Эргинского кластера – более 5 тыс. кв. км, в него входят Эргинский лицензионный участок (часть Приобского месторождения), Западно-Эргинское, Кондинское (ранее уже запущенное в эксплуатацию), Чапровское, Ендырское месторождения, а также Иртышское (открыто в 2018 году). Максимальный годовой уровень добычи на месторождениях – около 9 млн т нефти. А 24 августа 2018 года на кластере был добыт первый миллион тонн нефти.
Ежедневно на месторождении трудились более 500 высококвалифицированных строителей и других специалистов. По реке Иртыш и «зимникам» доставлено более 130 тыс. т различных грузов, пробурено 49 скважин. Для эффективной добычи трудноизвлекаемых запасов Эргинского проекта применяются самые современные технологии: управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение, многостадийный гидроразрыв пласта с использованием высокопрочного керамического проппанта и иные технологии увеличения отдачи пласта.
«Роснефть» стала первой компанией, применившей кластерный метод в разработке месторождений. Компания получила большой опыт по успешному созданию Ванкорского кластера, позволивший добиться значительной экономии средств. Успешный опыт Ванкора «Роснефть» применила при разработке Эргинского кластера.
Владимир Полканов
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