«Роснефть» стала участником международной инициативы по снижению выбросов метана

19:14 Источник: НГ-Online

Компания «Роснефть» присоединилась к инициативе ведущих международных нефтегазовых компаний и подписала «Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа». Документ нацелен на повышение эффективности усилий по снижению выбросов метана на всех этапах производственно-сбытовой цепочки газовой отрасли, продвижение рациональной политики и нормативно-правового регулирования выбросов метана, обеспечение прозрачности отчетности о выбросах.

Стратегия «Роснефти» в части приверженности 17 целям устойчивого развития ООН, одобренная советом директоров, определяет в качестве одной из пяти приоритетных целей «Борьбу с изменениями климата». Как сообщают в компании, являясь участником Глобального договора ООН с 2010 года, «Роснефть» проводит модернизацию нефтеперерабатывающих заводов, создает и выпускает новые виды продукции, которые позволяют снизить объемы выбросов со стороны потребителей и повысить топливную эффективность.

Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа разработаны в 2017 году и подписаны такими мировыми мейджорами в сфере ТЭК, как BP, Eni, ExxonMobil, Shell, Equinor, Total и др.

Владимир Полканов