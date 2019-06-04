В Крыму стихия оставила без электричества 20 тыс абонентов
19:35 04.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильный ливень с грозой стал причиной отключения от энергоснабжения около 20 тыс. абонентов в Первомайском и Раздольненском районах Республики Крым, говорится на странице компании "Крымэнерго" в "Фейсбуке".
"4 июня в 16:15 мск из-за грозы с сильным ливнем и порывистым ветром со шквалами до 20 м/с произошло технологическое нарушение на ВЛ 110 кВ Островская - Ковыльное. Прекращено электроснабжение потребителей Первомайского и Раздольненского районов суммарной мощностью 8,6 МВт (около 20 тысяч абонентов)",- сказано в сообщении.
НОВОСТИ
- 20:25 04.06.2019
- Генерал Реймонд: Америка теряет оперативное преимущество в космосе
- 19:15 04.06.2019
- В Верховную раду поступил закон о конфискации имущество у жителей Донбасса с паспортами РФ
- 19:14 04.06.2019
- «Роснефть» стала участником международной инициативы по снижению выбросов метана
- 19:13 04.06.2019
- «Роснефть» запустила в эксплуатацию второе месторождение Эргинского кластера
- 19:00 04.06.2019
- Зеленский указал курс, которым будет двигаться Украина
- 18:33 04.06.2019
- Генпрокуратура обнаружила в соцсетях фейковые новости о взрыве в Дзержинске
- 18:25 04.06.2019
- Президент Зеленский: Мы готовы вести переговоры с Россией...
- 17:40 04.06.2019
- В пленарке ПМЭФ примут участие лидеры РФ, КНР, Болгарии, Армении, Словакии и генсек ООН
- 17:12 04.06.2019
- "Роснефть" верит словам "Транснефти" о компенсации убытков по "Дружбе"
- 17:00 04.06.2019
- Трамп заявил о готовности США к "феноменальной" торговой сделке с Великобританией на фоне Brexit
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать