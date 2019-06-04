В Крыму стихия оставила без электричества 20 тыс абонентов

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный ливень с грозой стал причиной отключения от энергоснабжения около 20 тыс. абонентов в Первомайском и Раздольненском районах Республики Крым, говорится на странице компании "Крымэнерго" в "Фейсбуке".

"4 июня в 16:15 мск из-за грозы с сильным ливнем и порывистым ветром со шквалами до 20 м/с произошло технологическое нарушение на ВЛ 110 кВ Островская - Ковыльное. Прекращено электроснабжение потребителей Первомайского и Раздольненского районов суммарной мощностью 8,6 МВт (около 20 тысяч абонентов)",- сказано в сообщении.