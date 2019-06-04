Генерал Реймонд: Америка теряет оперативное преимущество в космосе
20:25 04.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) России развивают быстрыми темпами свой потенциал в космосе, и оперативные преимущества США в этой сфере сокращаются. Это признал американский генерал Джон Реймонд, выдвинутый ранее президентом Дональдом Трампом на пост командующего Космическими силами США. В четверг в комитете по делам ВС Сената Конгресса США состоялись слушания, посвященные рассмотрению кандидатуры этого военачальника.
"Россия демонстрирует существенные достижения, и наше оперативное преимущество сокращается", - говорится в письменных ответах Реймонда на вопросы американских законодателей. При этом генерал отмечает, что Россия теперь располагает третьей по величине после США и Китая орбитальной спутниковой группировкой.
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