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Полиция проверяет факт хищения имущества РКК "Энергия"

21:30 04.06.2019 Источник: Интерфакс

Подмосковные полицейские проверяют информацию о краже со склада Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" в Королёве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции во вторник.

"По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.

По данным МВД, в дежурную часть полиции по подмосковному району "Власиха" поступило заявление о том, что неизвестные незаконно проникли в производственные и складские помещения, расположенные на территории одного из предприятий в городе Королев, откуда похитили имущество предприятия.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что цех приборного производства стал объектом интереса злоумышленников, проникших на территорию РКК "Энергия".

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