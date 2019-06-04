"Роснефть" призвала "Транснефть" выполнять условия договора
21:42 04.06.2019
В «Роснефти» прокомментировали опубликованное 4 июня заявление «Транснефти». Ранее вопрос о возобновлении поставок нефти в Европу по трубопроводу «Дружба» был задан главе «Роснефти» Игорю Сечину в ходе годового собрания акционеров компании.
«На этом этапе самое главное - добиться скорейшего освобождения трубопроводов от загрязненной пробки, которая находится в трубе и восстановить поставки чистой нефти по магистральным трубопроводам в сторону наших потребителей в Западной Европе.Конечно, из этого надо сделать выводы, и наладить такой порядок работы, который исключал бы впоследствии возможность повторения такой ситуации. «Транснефть» заверяет нас, что все убытки компании и наших партнеров будут компенсированы. Мы им верим в этом смысле, и надеемся, что так и произойдет. Самое главное – как можно быстрее восстановить работу по поставкам чистой нефти»- ответил акционеру Игорь Сечин.
Проблему надо решать, а не устраивать дискуссию по этому вопросу в публичном пространстве, говорится в заявлении «Роснефти».
«У нас обычная просьба к коллегам в «Транснефти» - исполнять условия договора на транспортировку и доставить нефть надлежащего качества нашим потребителям, а не рефлексировать по поводу законных вопросов наших акционеров о восстановлении прокачки качественного сырья до рынков потребления», —заявили в нефтяной компании.
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