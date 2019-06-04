Зеленский заявил, что собирается противодействовать "Северному потоку 2"
22:00 04.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Варшава должны тесно сотрудничать в энергетической сфере и противодействовать проекту газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в Брюсселе.
"Другим важным направлением нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействие "Северному потоку - 2", - сказал он.
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