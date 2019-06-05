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Юнкер и Зеленский согласовали дату саммита Украина-ЕС

23:40 04.06.2019 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер на встрече в Брюсселе согласовали, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 8 июля.

"Стороны выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве", - сообщает во вторник пресс-служба президента Украины.

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